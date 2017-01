Die Sparkasse Leipzig streicht sechs Filialen in der Stadt, zwei im Landkreis Leipzig und zwei im Landkreis Nordsachsen. Das kündigte der Sparkassenchef Harald Langenfeld am Montag in Leipzig an. Die Zahl der Filialen mit Beratungsangebot sinkt dann auf 75. An den bisherigen Standorten sollen zukünftig fahrbare Filialen oder Selbstbedienungsgeräte die Geldgeschäfte der Kunden absichern.