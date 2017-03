Neues Expertengremium SPD lässt sich innenpolitisch beraten

Nach einigen sicherheitspolitischen Pannen im Freistaat, wie zuletzt im Fall Dschaber al-Bakr, will sich die sächsische SPD stärker in die Innenpolitik einbringen. Am Donnerstag stellte sie eine neue Expertenkommission vor, die sie in Sicherheitsfragen beraten soll. Die Ergebnisse des Gremiums sollen mit in den Koalitionsausschuss getragen werden. Dort geht es unter anderem auch um ein neues Polizeigesetz.