Die sächsische SPD trifft sich am Sonnabend in Neukieritzsch bei Leipzig zu einem außerordentlichen Parteitag. Dabei werden unter anderem sieben Delegierte für den Bundesparteitag der Sozialdemokraten Anfang Dezember in Berlin gewählt. Zudem stellt der Landesvorstand seinen Leitantrag "Mehr Respekt in Sachsen. Chancengleichheit für alle" zur Diskussion und Abstimmung. Einige der Kernpunkte: gerechte Löhne und sichere Jobs, mehr Chancengleichheit durch bessere Bildung, vergleichbare Lebensbedingungen unabhängig von Wohnort und Herkunft. Dazu kommen mehr als 30 weitere Diskussionsanträge.

Weniger Wähler und ein Koalitionspartner im Umbruch

Allerdings könnten die aktuellen Ereignisse der vergangenen Wochen Zeitplan und Tagesordnung über den Haufen werfen. Da ist zum einen das schlechte Abschneiden bei der Bundestagswahl am 24. September. Die SPD verlor in Sachsen im Vergleich zu 2013 mehr als vier Prozentpunkte und wurde mit 10,5 Prozent nur viertstärkste Kraft - deutlich hinter AfD, CDU und Linkspartei. Zum anderen überschattet die Krise beim Koalitionspartner CDU den Parteitag in Neukieritzsch. Gerade noch hatte SPD-Landeschef und Vize-Ministerpräsident Martin Dulig sein starkes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit Regierungschef Stanislaw Tillich bekundet - da kündigte dieser seinen Rücktritt an.

Keine bedingungslose Zustimmung

Dulig steht zum Koalitionspartner CDU - unter Bedingungen. Bildrechte: dpa Nun müssen Sachsens Sozialdemokraten eine gemeinsame Linie zu Tillichs Wunschnachfolger Kretschmer finden. Zwar beteuerte Dulig am Freitag, die SPD wolle die große Koalition auch mit dem aktuellen CDU-Generalsekretär als Regierungschef fortführen. Aber einen Freifahrtschein für ein "Weiter so!" der bisherigen Regierungspolitik der Union werde Kretschmer nicht bekommen, betonte Dulig. Dieser müsse zunächst die "Chaos-Tage" in der CDU beenden und aufräumen. Dann müsse gemeinsam ein neuer Politikstil in Sachsen etabliert werden.

Was will Kretschmer?

Der SPD-Landeschef monierte auch, ihm sei nicht klar, wofür Kretschmer "als Person stehe" und welche eindeutigen Positionen dieser als Ministerpräsident vertreten wolle. Der bisherige Bundestagsabgeordnete war in der Vergangenheit vor allem durch seinen harten Kurs in der Asyl- und Einwanderungspolitik aufgefallen. Am Donnerstag kündigte er einen konservativen Regierungskurs mit "deutschen Werten" und "starkem Rechtsstaat" an. Für seine Wahl zum Ministerpräsidenten im Dezember im Sächsischen Landtag ist Kretschmer auf die Stimmen des Koalitionspartners SPD angewiesen.

Wenigstens mehr Mitglieder

Sachsens Sozialdemokraten haben zwar ein schlechtes Bundestagswahlergebnis eingefahren, auf der anderen Seite in diesem Jahr einen Mitgliederzuwachs von zehn Prozent zu verzeichnen. Aktuell haben rund 4.800 Menschen im Freistaat ein SPD-Parteibuch.

