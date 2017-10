Wirtschaftsminister und SPD-Chef Martin Dulig hat beim außerordentlichen Landesparteitag in Neukieritzsch einen Systemwechsel für Sachsen gefordert. Er fürchte "Kollateralschäden" für die SPD durch die aktuelle Krise beim Koalitionspartner CDU. Der Staatsabbau der vergangenen Jahre und der "gutsherrenartige Stil", mit dem die CDU ihre Macht ausgeübt habe, hätten in Sachsen zu einer Vertrauenskrise geführt. Der SPD drohe dafür in Mithaftung genommen zu werden. Sachsens SPD berät in Neukieritzsch über den künftigen Kurs der Sozialdemokraten im Freistaat.