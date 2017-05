Die Sprayattacke in der Chemnitzer Busline 21 ist aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Täter dank der Überwachungskamera im Bus überführt werden. Für den Vorfall ist ein Zwölfjähriger verantwortlich.

Bei seiner Anhörung gestand der Zwölfjährige die Tat. Er erklärte, dass er sich geschämt habe, von anderen gemaßregelt worden zu sein. Businsassen hatten ihn aufgefordert, die Beine vom Sitz zu nehmen. Das Ermittlungsergebnis wurde an die Staatsanwaltschaft übergeben. Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN mitteilte, wird das Verfahren voraussichtlich eingestellt, da der Täter noch nicht schuldfähig ist .

Bei dem Vorfall, der sich Ende April im Chemnitzer Ortsteil Ebersdorf ereignete, wurden zehn Fahrgäste verletzt. Vier von ihnen, darunter ein vier Monate altes Baby, wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Einen Tag vor der nun aufgeklärten Tat gab es einen ähnlichen Vorfall in einer Chemnitzer Straßenbahn. Auch dort hatte ein Unbekannter Reizgas versprüht. Die Ermittlungen dauern an.