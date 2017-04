Nach Spiel des FC Erzgebirge Aue am Sonnabend in Nürnberg ermittelt die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gegen einen Polizeibeamten und gegen einen Fan aus Aue. Die Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Elke Schönwald, sagte MDR SACHSEN, beim Polizisten bestehe der Verdacht auf Körperverletzung im Amt, dem Fan aus Aue würden Nötigung, Widerstand gegen Polizisten und Körperverletzung vorgeworfen. Hintergrund ist ein Video von einem Polizeinsatz in Nürnberg gegen einen Aue-Fan, das im Internet aufgetaucht war.

Eine von der Fanbetreuung des FCE angekündigte Strafanzeige gegen den Polizisten sei noch nicht eingegangen, so die Polizeisprecherin. Die Behörde habe vielmehr reagiert, nachdem am Sonnabend das Video heftige Diskussionen im Netz ausgelöst hatte. Der einminütige Clip zeigt, wie eine Person im lilafarbenen Hemd von Polizisten am Boden festgehalten wird. Später wird sie von einem Beamten mit dem Fuß getreten und von einem weiteren Polizisten mit der Faust geschlagen. Die Polizei erläuterte später in einer Pressemitteilung die Umstände des Einsatzes. Demnach soll der 30 Jahre alte Aue-Fan Polizisten angegriffen und nach der Dienstwaffe eines Beamten gegriffen haben.