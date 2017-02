Leipzig geht es so gut wie lange nicht. Die Gewerbesteuer ist im Aufwind und in diesem und kommenden Jahr soll so viel investiert werden wie noch nie. 500 Millionen Euro wird die Stadt 2017 und 2018 ausgeben. Der Löwenanteil soll dabei in den Bau von Kindertagesstätten und Schulen fließen. Allein in diesem Jahr ist die Fertigstellung 15 neuer Kindertageseinrichtungen terminiert. Geplant ist zudem der Bau von acht Grund- und drei Oberschulen sowie zwei Gymnasien und einer Förderschule.



Auch für die Sanierung der Sportstätten wurde Geld locker gemacht. Unter anderem erhält der Alfred-Kunze-Sportpark in Leutzsch 350.000 Euro, die Radrennbahn in Kleinzschocher wird mit 500.000 Euro unterstützt. Desweiteren beschlossen die Räte den Etat für die investive Sportförderung des Sportamtes deutlich zu erhöhen. Vereinen stehen nun 1,5 Millionen Euro zur Verfügung – fast doppelt so viel wie noch 2016.