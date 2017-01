Wie das Umweltbundesamt am Dienstag mitteilte, ist 2016 der erlaubte Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an mehreren Messstationen in den beiden sächsischen Großstädten überschritten worden. So lag der Jahresmittelwert den Angaben zufolge in der Dresdner Bergstraße bei 45 Mikrogramm pro Kubikmeter. In der Lützner Straße in Leipzig sowie an der Station Leipzig-Mitte wurde jeweils ein Durchschnittswert von 42 Mikrogramm ermittelt. Das Umweltbundesamt macht vor allem alte Fahrzeuge mit Dieselmotor für die hohe Stickstoffdioxidbelastung verantwortlich. Bundesweit sei der Grenzwert an mehr als der Hälfte der verkehrsnahen Messstationen überschritten worden.



Besonders saubere Luft gibt es sachsenweit in Zinnwald und auf dem Schwartenberg im Erzgebirge. Dort wurden durchschnittlich sechs beziehungsweise sieben Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft gemessen. Auf dem Collmberg und in Niesky waren es jeweils neun Mikrogramm. Der sogenannte Ein-Stunden-Grenzwert von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurde in Sachsen nicht erreicht.