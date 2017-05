Sachsens Obstbauern erwarten in diesem Jahr eine geringere Erdbeerernte als in der Vorsaison. Das erklärte der Chef des Landesverbands "Sächsisches Obst" Udo Jentzsch am Dienstag zum offiziellen Auftakt der Erdbeersaison im Freistaat. Bildrechte: MDR/Christoph Stelzner