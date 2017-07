Perspektive für Oberlausitzer Standorte

Im sächsischen Wirtschaftsministerium werden die Ergebnisse der Aufsichtsratssitzung positiv interpretiert. Die Mitarbeiter an den beiden sächsischen Standorten in Bautzen und Görlitz hätten nun eine Perspektive. In die deutschen Standorte sollten bis 2020 rund 70 Millionen Euro investiert werden, davon allein 28 Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren in Sachsen.

Wirtschaftsminister Martin Dulig Bildrechte: dpa Die Entscheidungen deuten in die richtige Richtung. Im Vergleich zur Ausgangslage, welche einen massiven Stellenabbau vorsah, bin ich nun verhalten optimistisch, dass die vielen Gespräche tatsächlich dazu beigetragen haben, dass unsere Standorte eine Perspektive haben. Martin Dulig Sächsischer Wirtschaftsminister

Kompetenzzentrum für Wagenkästen in Görlitz

In Görlitz plant das Unternehmen die Modernisierung des Standortes mit rund acht Millionen Euro.

Entstehen soll ein Kompetenzzentrum im Industrie-4.0-Format mit hohem Automatisierungsgrad für die Produktion von Wagenkästen für Doppelstockzüge und Straßenbahnen. Dies gelte für Wagenkästen aus Stahl und Aluminium.

Bildrechte: MDR/Rica Sturm Damit knüpft Bombardier an die Erfahrungen der Görlitzer Waggonbauer an, die jahrelang die größten modernsten Anlagen für die lasergestützte Verarbeitung von Aluminium im Fahrzeugbau betrieben. Das war ein Alleinstellungsmerkmal unter den europäischen Standorten, das von anderen Herstellern, beispielsweise von Siemens für ihre Hochgeschwindigkeitszüge genutzt wurde.

In Görlitz sind die Grundlagen für den Bau der neuen superschnellen Züge Intercity mit dem Arbeitsnamen ICx geschaffen worden. Die Deutsche Bahn hat den Auftrag an Siemens vergeben und mit Hilfe vom Bombardier in Görlitz könnte er realisiert werden. Ein Prototyp ist als IC 4 bereits auf den Gleisen unterwegs. Doch nun wird gemunkelt, dass das Bombardierwerk in Breslau Teile der Fertigung für die neuen Hochgeschwindigkeitszüge übernehmen soll. Ein Unding, meint der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege. Hier wird ein Standort für seine Innovationen bestraft.

Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege am Schreibtisch. Bildrechte: Uwe Walter Ich habe als Generalmanager den Görlitzer Waggonbau lange Zeit geführt. Diese Entwicklung gefällt mir gar nicht. Man muss jetzt Klartext reden, um die Zukunft zu sichern und vor allem den neuen Intercity ICx in Görlitz bauen. Siegfried Deinege Görlitzer Oberbürgermeister

Unterdessen hat am Donnerstag Bombardier in Berlin weitere Investitionen in Görlitz in Aussicht gestellt. Ab 2022 könnten Millionen fließen, beispielsweise in die Automatisierung der Fertigung. Allerdings koppelt Bombardier diese Investitionen an den internen Wettbewerb der Standorte und die Bedingungen am Markt.

Zwischen Angst und Hoffnung

In Görlitz sind viele Menschen skeptisch. Nicht nur hunderte Arbeitsplätze sind langfristig in Gefahr, sondern auch viele Arbeitsplätze im Umfeld. So hat der Betrieb Teile der Fertigung an private Unternehmen in Hagenwerder ausgelagert. Zudem profitieren viele Händler und Gewerbetreibende von der Kaufkraft der Görlitzer Waggonbauer. "Das ist traurig, dass ein Vorzeigeunternehmen so abgewirtschaftet wird. Das ist ein ganz wichtiges Unternehmen für alle Görlitzer", sagt ein Gastronom. Der Betreiber einer Imbissbude in Sichtweite des Werkes meint: "Wenn die dicht machen, ist mein Laden ebenfalls tot." "Zwei Jahre Abschub, das ist doch ein Witz! Wie soll eine junge Familie da planen können, " schimpft eine Görlitzerin. Ein Passant sieht zumindest einen Hoffnungsschimmer: "Totgesagte leben länger, das hat der Görlitzer Waggonbau bereits in der Vergangenheit mehrfach bewiesen."

Von der Straßenbahn zum Regional- und Fernverkehr

Der Bombardier-Standort Bautzen hat offenbar seine Kompetenz im Bau von Straßenbahnen für den internationalen Markt eingebüßt. Möglicherweise entstehen künftig noch einige Tram für deutsche Städte. Dabei war erst vor wenigen Jahren in Bautzen die erste oberleitungsfreie Straßenbahn entwickelt worden und auch die längste Straßenbahn der Welt entstand in der Spreestadt. Zudem war in Bautzen eine Teststrecke für Straßenbahnen gebaut worden. Trotzdem wanderten unbemerkt von der Politik die Entwicklung und der Bau von Straßenbahnen nach Wien.

Bombardier weist Bautzen nun eine neue Rolle im Gesamtkonzern zu. Der Standort soll als weltweites Kompetenzzentrum für die digitale Serienfertigung von Regional- und Fernverkehrszügen sowie S- und U-Bahnen entwickelt werden. Bautzen wird im Konzept als neuer Vorzeigestandort für Industrie 4.0 für die Bahnindustrie gefeiert.

Erst vor wenigen Tagen wurde der Grundstein für eine neue Endmontagehalle gelegt. In dem acht Millionen Euro teuren Neubau sollen bereits in einem Jahr Schienenfahrzeuge produziert werden. Hier will Bombardier die Grundlagen für automatisierte und digitale Prozessabläufe entwickeln. Damit soll die Produktivität um 20 Prozent erhöht werden. Zudem sollen weitere zwölf Millionen Euro in neue Technik und die Verbesserung von Produktionsabläufen fließen. Grundsteinlegung für die neue Produktionshalle in Bautzen. Bildrechte: MDR/Rica Sturm

Görlitz weiter in der Schwebe

Alle Fragen zu den Standorten Bautzen und Görlitz hat Bombardier noch nicht beantwortet. Deshalb hat Wirtschaftsminister Dulig weiterhin Sorgenfalten auf der Stirn, insbesondere wenn er an Görlitz denkt: "Wir erwarten von Bombardier, dass nun schnell alle noch offenen Fragen geklärt werden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit geben wird."

Der Freistaat Sachsen hat Bombardier seine Hilfe auf verschiedenen Ebenen angeboten und sogar Fördermittel in Aussicht gestellt. Im Gegenzug erwarten Bundes-, Landes- und Lokalpolitiker, dass Bombardier zu seiner sozialen Verantwortung steht.