Sächsische Studentenvertreter hatten am Dienstag in einem offenen Brief Naumanns Abberufung gefordert. Seine Äußerungen seien mit dem Adjektiv "rassistisch" bei Weitem noch nicht ausreichend beschrieben. Sie betrachten diese eher als "menschenverachtend" und sprechen von "Täter-Opfer-Umkehr". Naumann würde die historische Entwicklung verleugnen.