Steuerfahnder in Sachsen haben im vergangenen Jahr fast 52 Millionen Euro hinterzogene Steuern aufgespürt. Wie das Finanzministerium in Dresden mitteilte, entfielen davon über die Hälfte auf die Umsatzsteuer - fast 29 Millionen Euro. Der zweitgrößte Anteil mit etwa 9 Millionen Euro hat demnach die Einkommensteuer. Der Anteil der hinterzogenen Körperschaftsteuer beträgt 1,2 Millionen Euro, während verkürzte Gewerbesteuer mit 3,3 Millionen Euro und Lohnsteuer mit 1,8 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die meisten hinterzogenen Steuern konnten - wie im Vorjahr - im Raum Leipzig aufgespürt werden.

Über 100 Fahnder waren im vergangenen Jahr in Sachsen an drei Orten im Einsatz, um hinterzogene Steuern aufzuspüren. In den von ihnen ermittelten Fällen verhängten Gerichte Freiheitsstrafen von ingesamt über 79 Jahren. Außerdem wurden Geldstrafen oder -auflagen von mehr als einer Million Euro verhängt.

Bei der Steuerfahndung sind zunehmend IT-Experten gefragt. Sachsen will deshalb die Zahl der Ermittler mit Spezialkenntnissen in Informationstechnologien erhöhen. Hintergrund ist die stark gestiegene Flut an elektronischen Daten, die ausgewertet werden müssen, so die Finanzverwaltung. Zusätzliche Mitarbeiter soll es aber nicht geben. Die IT-Ermittler sollen aus dem bisherigen Personalbestand kommen. Momentan befassen sich neun Fahnder allein mit der Sicherung, Aufbereitung und Auswertung von Daten.