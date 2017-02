Wegen einer volksverhetzenden Rede bei Pegida in Dresden soll der deutsch-türkische Autor und Rechtspopulist Akif Pirinçci 11.700 Euro Strafe zahlen. Wie eine Gerichtssprecherin des Amtsgerichts Dresden mitteilte, ist ein entsprechender Strafbefehl am 1. Februar zugestellt worden. Das Schreiben hat der Buchautor selbst auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. Darin wird Pirinçci zu einer Strafzahlung von 180 Tagessätze zu je 65 Euro aufgefordert.

Pirinçci hatte bei seinem Auftritt im Oktober 2015 in Dresden von "Umvolkung" gesprochen und Flüchtlinge als "Invasoren" bezeichnet. Zudem sprach er von einer "Moslemüllhalde". Vor allem der Satz in Pirinçcis Rede, "es gäbe natürlich andere Alternativen, aber die KZs sind ja leider derzeit außer Betrieb", hatte damals Empörung ausgelöst. Selbst das Pegida-Pubkikum konnte er nicht bis zum Schluss begeistern. Nach Rufen wie "Keine Hetze", "Aufhören" und Pfiffen war Pirinçci von Lutz Bachmann vor Ende seiner Rede von der Bühne begleitet worden.

Das Amtgericht befindet in dem Strafbefehl: "Die vorgenannten Äußerungen setzten Sie bewusst dazu ein, das gesellschaftliche Klima gegen die in der Bundesrepublik lebenden Menschen muslimischen Glaubens weiter aufzuheizen." Pirinçci spreche den in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Muslimen das Menschsein ab. "Sie wollten mit Ihren Schmähungen (...) im Kern ihrer Persönlichkeit herabwürdigen", so das Gericht. Wie die Gerichtssprecherin weiter sagte, kündigte der Autor an, Einspruch gegen den Strafbefehl einzulegen. Der Einspruch sei bislang jedoch nicht beim Gericht eingegangen.