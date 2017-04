Polizei-Statistik Mehr Straftaten mit Waffen in Sachsen

Im vergangenen Jahr sind wieder mehr Straftaten mit Waffen in Sachsen registriert worden. Knapp 3.700 Fälle verzeichnete die Polizei landesweit und damit knapp 100 mehr als 2015. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor. Erfasst wurden in diesen Fällen auch Waffen, die nicht unter das Waffengesetz fallen, zum Beispiel Schreckschusspistolen. Insgesamt wurden 2016 rund 324.700 Straftaten registriert.

Am häufigsten kamen den Angaben zufolge Stichwaffen zum Einsatz, rund 1.800 Mal. Den meisten Zuwachs verzeichneten Straftaten mit Schusswaffen. Während 2015 noch 995 Fälle registriert wurden, waren es 2016 rund 1.160 Fälle. Waffengewalt wurde vor allem bei Raubüberfällen, Körperverletzung, Nötigung oder Freiheitsberaubung angewandt. Am häufigsten sind Täter in Leipzig und Dresden bewaffnet, die wenigsten Fälle dieser Art gab es in den Landkreisen Meißen sowie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.