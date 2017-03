Der Zusammenprall zweier Straßenbahnen hat am Donnerstag zu einem stundenlangen Stau in der Chemnitzer Innenstadt geführt. Gegen 14 Uhr waren zwei Citylink-Bahnen in einer Kurve am Stefan-Heym-Platz zusammengestoßen. Durch den Aufprall sprangen beide Bahnen aus der Schiene und wurden stark beschädigt. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Brückenstraße mehrere Stunden gesperrt werden.