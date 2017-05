Die sächsischen Staatsstraßen sollen künftig in besserem Zustand erhalten werden - ohne dass dafür mehr Geld ausgegeben werden muss. Verkehrsminister Martin Dulig hat dafür am Dienstag ein Konzept vorgestellt. Es sieht eine Einteilung der Staatsstraßen in drei Gruppen vor: Zum einen das sogenannte Kernnetz mit vor allem überregionaler Bedeutung und einem Verkehrsaufkommen mit mehr als 5.000 Fahrzeugen pro Tag, das erweiterte Kernnetz mit regionalem Verkehr und das "sonstige Netz" von vor allem örtlicher Bedeutung.