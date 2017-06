Straßenmusik in Dresden Neue Saison - alte Regeln

Die bisherigen Regeln zur Straßenmusik in der gesamten Dresdner Innenstadt haben versagt. Es ist nicht ganz sicher, ob die neuen Regeln noch vor der Sommerpause kommen.

Laute, monotone und schlechte Straßenmusik nervt Anlieger der Dresdner Innenstadt seit Jahren. Die Prager Straße ist ein Brennpunkt. Ein anderer ist der Bereich Schlossstraße/Schlossplatz mit dem Georgentor. Straßenmusiker nutzen die Tordurchfahrt oft als Resonanzraum für ihre Darbietungen. Anlieger wie Thomas Hille bringt das an den Rand der Verzweiflung. Wenn unter dem Tor Opernsänger stimmlich alles aus sich herausholen, dröhnt das bis zur Kathedrale rüber.

Straßenmusiker am Altmarkt.

Straßenmusiker am Altmarkt.

Edmund Königsmann von der St.-Benno-Buchhandlung unweit des Georgentors beschreibt es so: "Es gibt Straßenmusik und Straßenmusik." Da gebe es eine Akkordeonspielerin mit wirklich anspruchsvollen Stücken, einen guten Cellospieler oder auch junge Mädchen, die mit Flöte und Geige nach Noten spielten. Wenn aber eine Familie, vermutlich aus Südosteuropa, auf dem Akkordeon immer wieder und völlig falsch ein einziges Musikstück darbiete, sei das eine "Plage". Einige Straßenmusiker würden derart "schreien", dass man zum Telefonieren die Ladentür schließen müsse.

Immer wieder gehen in der Dresdner Stadtverwaltung Beschwerden über Straßenmusik ein. Die beziehen sich vor allem auf die Achse vom Wiener Platz bis zum Albertplatz und die angrenzenden Bereiche, heißt es aus dem Straßen- und Tiefbauamt. Bemängelt würden hauptsächlich die Lautstärke, ständige Wiederholungen und der Einsatz von Verstärkern. Bei der Zahl der Beschwerden im vergangenen oder auch in diesem Jahr hält sich die Verwaltung bedeckt.

Die von der Verwaltung vorgelegten neuen Regeln sehen vor, dass Straßenkünstler nicht in der gesamten Innenstadt auftreten dürfen. Gespielt werden darf täglich zwischen 10 und 13 Uhr sowie zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr, jeweils von der halben bis zur vollen Stunde. Im Sommer darf nur einmal an ein und demselben Ort musiziert werden, im Winter zweimal. Die Musiker müssen sich anmelden. Das soll auch über eine App möglich sein. Pro Monat soll das 25 Euro kosten.

Stadträte von Rot-Grün-Rot haben inzwischen vereinbart, dass bis zur nächsten Kulturausschusssitzung am 6. Juni Änderungsvorschläge da sein sollen. Bisher lagen die Vorstellungen weit auseinander. Das Spektrum reichte von gar keinen Regeln für Straßenmusik bis zu einer Zustimmung für die Verwaltungsvorlage.

Laut Grünen-Fraktionschefin Christiane Filius-Jehne soll jetzt geschaut werden, ob die geplanten Regeln zu restriktiv sind. Auch was die Orte für Straßenmusik angeht. Dass es an neuralgischen Punkten wie dem Georgentor Einschränkungen geben muss, steht für die Kommunalpolitikerin außer Frage. Die Anmelde-App sei "super". Es gelte zu prüfen, ob die Stadt tatsächlich die 25 Euro pro Monat kassieren müsse. In anderen deutschen Städten gehe es auch mit weniger oder ohne Gebühr.