Chaled Farik will in wenigen Wochen seinen Realschulabschluss bestehen. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Chaled ist einer von 15 Jugendlichen, die in der Dresdner Straßenschule lernen. Tagtäglich pauken sie in drei Gruppen in allen Fächern, unterrichtet von etwa 30 ehrenamtlichen Dozenten. In wenigen Wochen absolvieren sie die externe Realschulprüfung. Sie alle hoffen zu bestehen. Sie alle hoffen auf eine Perspektive in der Zukunft. Die Chancen dafür stehen jedenfalls gut. Alle Schüler, die sich in der Straßenschule für eine Prüfung angemeldet haben, erreichten ihren Abschluss. Niemand ist jemals durchgefallen. Die Handwerkskammer meldet ihren Bedarf schon bei der Zeugnisübergabe an und auch sonst steigen die Berufschancen mit einem Schulabschluss exorbitant.



Doch jetzt droht dem erfolgreichen Projekt das Aus. Weil die Förderung der "Aktion Mensch" Ende März ausgelaufen ist, dürfte schon heute niemand mehr in den Klassenräumen sitzen. Eine Spende der Wirtschaftsjunioren hilft, die Straßenschule bis zum Schuljahresende zu finanzieren. Wie es dann weitergeht? "Wir wissen es nicht", sagt Dieter Wolfer von der Treberhilfe und zuckt mit den Schultern.