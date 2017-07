Ein Krisenplan sei erarbeitet worden, damit alle betroffen Züge so schnell wie möglich wieder in Betrieb genommen werden können, heißt es weiter in der Stellungnahme. Ende der Woche soll es soweit sein. Alstom hat hierfür mehr Personal in seine Chemnitzer Werkstatt geschickt. Eine Dauerlösung könne das freilich nicht sein, erklärt die Sprecherin auf Nachfrage. Sie bestätigt auch, dass baugleiche Züge in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen störungsfrei laufen. Auch eine leicht abweichende erste Bauserie, die in Bayern im Einsatz ist, macht nach anfänglichen "Kinderkrankheiten" längst keinerlei Probleme mehr.

Zughersteller um guten Ruf besorgt

Der Bahnhersteller hat einen Ruf zu verteidigen und ist um Schadensbegrenzung bemüht. Man habe die Strecke genau untersucht und die Wartung der Fahrzeuge optimiert. Schon länger hieß es aus Eisenbahner-Kreisen und vom Verkehrsverbund Oberelbe, der von Dresden bis Klingenberg-Colmnitz den Verkehr bestellt, dass auch vor Einsatz der Elektro-Triebwagen schon Probleme an Lokomotiven auf der Strecke bekanntgewesen seien. Offenbar waren diese aber nie so gravierend, dass es zu Ausfällen kam.

Deutsche Bahn nennt keine Details zu Streckeninstandhaltung

Die Sachsenmagistrale ist kurvig und steigungsreich. Bildrechte: MDR/L. Müller Die Deutsche Bahn reagiert schmallippig: "Zu Problemen an Fahrzeugen von Eisenbahnverkehrsunternehmen liegen uns keine Informationen vor", so ein Bahnsprecher auf konkrete Anfrage. Zu den Instandhaltungsarbeiten erklärte er lapidar: "Die Instandhaltung der Infrastruktur erfolgt nach den Vorgaben von DB Netz AG-Richtlinien auf Basis des jeweiligen Zustandes der Infrastruktur. Auf dieser Grundlage werden geeignete Instandhaltungsmaßnahmen festgelegt und durchgeführt." Was genau gemacht wurde, darüber gibt die Bahn keine Auskunft - dem Vernehmen nach auch anderen Eisenbahnunternehmen als Nutzer der Trasse oder den Herstellern der dort eingesetzten Fahrzeuge nicht.