Die Streikenden versammelten sich am Morgen in Glauchau und fuhren anschließend nach Dresden.

Die Streikenden versammelten sich am Morgen in Glauchau und fuhren anschließend nach Dresden.

Die Streikenden versammelten sich am Morgen in Glauchau und fuhren anschließend nach Dresden. Bildrechte: MDR/Mario Unger

Rettungsdienst-Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes Glauchau haben ihren seit Montag andauernden Streik fortgesetzt. Rund ein Dutzend Streikende sind am Dienstag zum DRK-Landesverband nach Dresden gefahren, um ihren Forderungen nach einem Tarifvertrag zwischen ihrem Arbeitgeber und der Gewerkschaft Verdi Ausdruck zu verleihen.

Notfallsanitäter vom DRK Kreisverband Glauchau im Gespräch mit dem Pressesprecher des DRK Landesverbandes, Kai Kranich. Er war der Einzige, den sie in Dresden antrafen.

Notfallsanitäter vom DRK Kreisverband Glauchau im Gespräch mit dem Pressesprecher des DRK Landesverbandes, Kai Kranich. Er war der Einzige, den sie in Dresden antrafen.

Notfallsanitäter vom DRK Kreisverband Glauchau im Gespräch mit dem Pressesprecher des DRK Landesverbandes, Kai Kranich. Er war der Einzige, den sie in Dresden antrafen. Bildrechte: MDR/Mario Unger

Der DRK-Kreisverband Glauchau lehnt die Forderungen der Gewerkschaftsmitglieder weiter ab und verweist auf den bestehenden Tarifvertrag mit der christlichen Gewerkschaft DHV. Verdi bezweifelt, dass die DHV überhaupt berechtigt ist, Tarifverträge auszuhandeln. In einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung spricht der Kreisverband von einem "gewerkschaftlichen Verdrängungswettbewerb" zwischen Verdi und der DHV, der "auf dem Rücken der Notfallrettung" ausgetragen werde.

Die Vorwürfe, viele Mitarbeiter hätten wegen schlechter Arbeitsbedingungen gekündigt, wollte der Kreisverband außerdem richtig eingeordnet wissen. Es habe seit 2015 "tatsächlich Personalengpässe in Glauchau gegeben", heißt es in der Mitteilung. "Von 13 Mitarbeitern haben nach unserem Kenntnisstand fünf wegen der Arbeitsbedingungen gekündigt", so der Kreisverband. Im gleichen Zeitraum seien aber 23 neue Mitarbeiter eingestellt worden.