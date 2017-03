Im Streit um ausstehende Gelder für das britische Model Naomi Campbell beim Semperopernball 2015 ist eine außergerichtliche Einigung gescheitert. Nach Informationen von MDR SACHSEN soll der Prozess am 13. Juli am Landgericht Dresden fortgesetzt werden. Für den Auftritt der 46-Jährigen und des US-Schauspielers Steven Seagal verlangte die amerikanische Künstleragentur "Admirar Inc." rund 55.000 Euro. Nach Angaben des Semperopernball-Vereins soll ein Vertrag jedoch nie zustande gekommen sein. Streitpunkte waren unter anderem Kosten für den Privatjet, Start- und Landegebühren sowie Hotelkosten.



Seit dem 2. März verhandelt das Landgericht Dresden um den Kurz-Auftritt von Naomi Campbell. Die klagende Agentur behauptet, sie habe mit dem Ball-Verein in regelmäßigem Kontakt gestanden und ihr seien per Fax zumindest 25.000 Euro zugestanden worden. Ball-Chef Frey weist diese Behauptung zurück. Anfang März sah es zunächst nach einer gütlichen Einigung aus. Der Richter hatte eine Vergleichssumme von 20.000 Euro in den Raum gestellt. Beide Seiten erklärten, darüber nachdenken zu wollen...