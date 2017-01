In Zwickau ist die neue Parkgebührenordnung nach hinten losgegangen, zumindest in einigen wichtigen Punkten. Ein krasses Beispiel liefert der Brückenberg: Vor allem Studenten haben die 155 Parkplätze vor einem Jahr noch gern genutzt. Als sie noch kostenlos waren. Im Februar 2016 hat der Stadtrat beschlossen, dass die drei Terrassen östlich der Mulde eine Großfläche der Zone 3 werden und damit zwei Euro Tagesgebühr fällig sind.

Bei zwei Stichproben in diesen Tagen parken dort rund 30 Autos. Dagegen herrscht gleich in der Nähe Chaos. Dicht an dicht stehen die Autos in der Pöhlauer Straße, in Nebenstraßen, sogar an der Haltebucht für Linienbusse. Die Anwohner haben die Nase voll. Genauso die Postboten.