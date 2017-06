Die drei klagenden Elternpaare hatten Verdienstausfall geltend gemacht. Sie meldeten kurz nach der Geburt ihrer Kinder bei der Stadt Bedarf an Kita-Plätzen an. Doch zum Wunschtermin am Ende ihrer Elternzeit gingen sie leer aus. Erst Monate später konnten die drei Frauen in ihre Jobs zurückkehren. Die Schadensersatzforderungen lagen bei knapp 2.200, rund 4.500 und etwa 7.300 Euro. Im August 2015 hatte der OLG-Senat die Klage abgewiesen und einen Anspruch der Mütter verneint.