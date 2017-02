Bildrechte: dpa

Bei den bevorstehenden Festumzügen in Sachsen wird Sicherheit in diesem Jahr besonders groß geschrieben. Nach Angaben von Günter Bührichen, Vorsitzender des Verbandes Sächsischer Carneval (VSC), müssen die Organisatoren den Ordnungsbehörden ihr Sicherheitskonzept vorlegen. In diesem Jahr seien die Auflagen dafür höher als in den Vorjahren.

In Meerane feierten bereits Anfang Februar Hunderte Närrinnen und Narren den 24. Straßenfasching. Bildrechte: MDR/Mario Unger Für die Vereine sei es nicht immer leicht, mehr Geld, beispielsweise für Sicherheitspersonal, auszugeben, so Bührichen. Auch für Waffen gebe es strenge Auflagen. So müssten etwa mitgeführte Säbel bei Gardeuniformen stumpf sein. "Die Behörden sind nach den Terroranschlägen sensibler geworden."

Tausende Schaulustige erwartet

Bis zum Rosenmontag stehen gut ein Dutzend Umzüge an. Die Jecken ziehen dabei etwa durch Leipzig, Plauen, Pegau, Wittichenau oder Schirgiswalde. Der größte Straßenkarneval wird in Radeburg gefeiert. Rund 3.000 Aktive ziehen am Sonntag dabei mit 74 Motivwagen unter dem Motto "Jetzt ist der Teufel los" durch die Innenstadt. Tausende Schaulustige werden erwartet.

Beim Festumzug in Radeburg werden wieder Tausende Schaulustige erwartet. Bildrechte: MDR/Nadine Jejkal Auch die Sicherheit hat der Radeburger Carnevals Club im Blick. "Wir arbeiten seit Jahren eng mit Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk zusammen, sind gut vernetzt", sagt der Vereinsvorsitzende Olaf Häßlich. Bereits im vergangenen Jahr hätten die Karnevalisten bei ihrem Sicherheitskonzept nachgebessert und etwa personell aufgestockt. "Wir sind gut vorbereitet", so Häßlich.

Keine Betonsperren in Leipzig

Beim traditionellen Rosensonntagsumzug in Leipzig ziehen Hunderte Narren unter dem Motto "Wir fürchten weder Amt noch Schimmel und feiern trotzdem unter freiem Himmel" durch die Innenstadt. Am Nachmittag kommen die Jecken auf dem Markt zusammen, um gemeinsam mit den Funkemariechen zu feiern. Eine Sprecherin des Förderkomitees Leipziger Karneval sagte, auf Betonsperren werde dabei verzichtet, da der Bereich nicht direkt von Autos befahren werden könne. Über entsprechende Maßnahme sei nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt aber diskutiert worden.

Kleine Orte ohne große Politik