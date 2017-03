Das Sturmtief "Wilfried" hat am Donnerstag in Sachsen für zahlreiche Feuerwehreinsätze Einschränkungen im öffentlichen Personenverkehr gesorgt. Besonders betroffen war nach bisherigen Erkenntnissen der südliche Teil des Freistaats.

Bäume, Ziegel, Dachpappe

Ein Baum auf dem Drahtseil - die Dresdner Verkehrsbetriebe mussten den Strom abschalten, damit der Baum entfernt werden konnte. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch Allein die Feuerwehr in Dresden war schon bis zum Nachmittag zu rund 30 Einsätzen ausgerückt. In den meisten Fällen handelte es um umgeknickte oder gleich ganz entwurzelte Bäume. Einer fiel zum Beispiel über die Eisenbahngleise in der Dresdner Heide, ein anderer hing in der Oberleitung der Straßenbahn im Stadtteil Leuben. In beiden Fällen kam es zu Ausfällen und Verspätungen. Die Einsatzkräfte mussten aber auch heruntergefallene Dachziegel einsammeln sowie lose Planen und Dachpappe vor dem endgültigen Losreißen sichern.

Ungewohnte Ruhe im oberen Elbtal

Fast den ganzen Tag blockierte ein umgestürzter Baum die Bahnstrecke zwischen Pirna und Bad Schandau. Zahlreiche Züge fielen aus. Die Deutsche Bahn richtete einen Busnotverkehr ein. Am Abend war zumindest ein Gleis wieder frei, dennoch sollte es noch bis Mitternacht Behinderungen geben.

Noch mehr Bäume und ein Strommast

In und um Flöha hatten Feuerwehr und Forstarbeiter wegen des Sturms reichlich zu tun. Bildrechte: MDR/Bernd März Weiter westlich tobte sich der Sturm vor allem in den Wäldern rund um Flöha aus. So knickte im Augustusburger Ortsteil Erdmannsdorf eine 20 Meter hohe Fichte um und fiel auf die Bundesstraße 180. Feuerwehrleute mussten sicherheitshalber weitere Bäume fällen, die ebenfalls umzustürzen drohten. In Erlau bei Rochlitz knickte ein Strommast um, in Hohenstein-Ernstthal riss eine Stromleitung. An der Eubaer Straße bei Flöha hielt eine große Fichte dem Sturm nicht stand und fiel quer über die Fahrbahn.

In Löbau blies "Wilfried" am heftigsten

Den vorläufigen Windspitzenrekord hielt am Donnerstag übrigens nicht der Fichtelberg, über den der Sturm mit bis zu 124 Kilometern pro Stunde pfiff, sondern Löbau mit 126 km/h. In Reinsdorf bei Zwickau wurden 96 km/h gemessen, in Dresden-Rossendorf 94 km/h. Zum Abend hin ließen die Windgeschwindigkeiten zunehmend nach.