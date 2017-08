Unwetter in Sachsen Sturm unterbricht Highfield-Festival und hält Zugreisende fest

Unwetter mit Sturm und Starkregen haben in Teilen Sachsens für Schäden und Behinderungen gesorgt. Zwischen Leipzig und Dresden saßen Reisende sechs Stunden in einem ICE fest. In Chemnitz standen Straßen unter Wasser.