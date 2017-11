Obwohl keine neuen Sperrungen bekannt sind, sind die Wälder weiterhin gefährliches Terrain. Der Forstbezirk Dresden warnt vor Waldspaziergängen. Auch das Grünflächenamt in Chemnitz gibt noch keine endgültige Entwarnung. "Auch wenn die wichtigsten Wege bald freigeschnitten sind, bleibt die Gefahr durch angeschobene Bäume, angebrochene Kronenteile oder Äste hoch", heißt es in einer Pressemitteilung. Noch nicht umgestürzte Bäume könnten plötzlich fallen und erhebliche Schäden verursachen, warnt Ingo Reinhold, Leiter des Forstbezirkes Marienberg. In den nächsten Tagen müssen nach Aussage verschiedener Forstbezirke im Bereich Chemnitz noch einige Straßenabschnitte kurzzeitig gesperrt werden, um beschädigte Bäume zu beseitigten.

Die Berggasthöfe der Region haben wieder geöffnet. Auf dem Pöhlberg in Annaberg-Buchholz herrscht wieder normaler Besucherverkehr. Das Berghotel war am Sonntag geräumt worden, weil die Zufahrt auf den Berg durch mehrere umgestürzte Bäume versperrt war. Auch zum Bürger- und Berggasthof auf dem Scheibenberg sind die Zufahrtswege wieder frei. Lediglich die Internet- und Telefonverbindung sind durch den Sturm gekappt worden, sollen aber in Kürze wieder funktionieren.

Auf mindestens sieben Leipziger Friedhöfen sorgte "Herwart" für teils große Schäden. Zahlreiche Bäume stürzten um, Gräber wurden beschädigt. Auf dem Leipziger Südfriedhof sind Teile des Geländes für den Besucherverkehr gesperrt. Die Stadt rechnet mit mindestens zwei Wochen, bis die Sturmschäden restlos beseitigt sein werden. Im Landkreis Leipzig ist aktuell noch die Kreisstraße zwischen Kössern und Maschwitz (Pegau) gesperrt, weil dort Bäume auf die Straße gefallen sind und noch nicht beräumt werden konnten.