Wer zurzeit von oder nach Leipzig mit der Bahn fahren möchte, braucht Geduld. Nach Angaben der Bahn, ist der Zugverkehr im Großraum Leipzig vorsorglich eingestellt worden. Mit dieser Vorsichtsmaßnahme will die Bahn verhindern, dass die Züge auf offener Strecke halten müssen. Zur Betreuung der Reisenden sei zusätzliches Personal an den Bahnhöfen im Einsatz. Für den Abend sind dort sogenannte Hotelzüge geplant, um Reisende, die ihre Fahrt nicht fortsetzen können, aufzunehmen.

Notrufe im Raum Leipzig

Polizei und Feuerwehren in Sachsen sind in Alarmbereitschaft. Wie ein Sprecher der Polizei Leipzig mitteilte, gab es im Stadtgebiet bis zum frühen Nachmittag nur wenige Schäden, wie abgefallenen Äste und runtergefallene Ziegel. Am Abend meldeten die Leipziger Verkehrsbetriebe mehrere umgestürzte Bäume. Deshalb gab es Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Nordsachsen noch stärker betroffen - vor allem der Bereich Delitzsch. Wie die Feuerwehr mitteilte, gingen innerhalb von einer Stunde über 50 Notrufe bei den Einsatzkräften ein. Verletzt wurde bislang aber niemand. Ein umgestürzter Baum versperrt zurzeit die Straße zwischen dem Abzweig Döbernitz und der B184.

Umgestürzte Bäume in Chemnitz

Auch in Chemnitz stürmt es bereits seit dem Vormittag. Hier wurden zwei Autos unter einer Weide begraben. Verletzt wurde offenbar niemand, es entstand aber hoher Sachschaden.

Flüge in Dresden

Die Orkanböen haben am Nachmittag auch den Flugverkehr in Dresden beeinflusst. Zwei Flüge waren betroffen: Eine Maschine der Fluggesellschaft Germanwings aus Stuttgart hatte sich schon im Landeanflug befunden, war dann aber wieder umgekehrt. Eine Lufthansamaschine von Frankfurt am Main in Richtung Dresden war gar nicht erst gestartet.

Auch auf den Straßen rund um Dresden kommt es zurzeit zu Behinderungen: Zwischen Riesa und Heidenau sind mehrere Bauzäune auf Autos gekippt sind. Laut Polizei sind im Raum Dresden auch mehrere Bäume umgestürzt - unter anderem auf der B170 zwischen Hänichen und Possendorf.

Veranstaltungen abgesagt oder verschoben

Wegen des Sturms sind mehrere Veranstaltungen in Sachsen verschoben oder abgesagt worden. Der Freizeitpark Belantis bei Leipzig hat bereits seit 15 Uhr geschlossen. Ein geplanter Antik- und Flohmarkt auf der Rennbahn Scheibenholz wurde abgesagt, da das Gelände unter Wasser steht. In Dresden findet aus Sicherheitsgründen die Veranstaltung "Das Dschungelbuch" im Theaterzelt auf der Cockerwiese nicht statt. Und der Beginn des Pichmännel-Oktoberfestes in Dresden wurde auf 19.00 Uhr verschoben. Das Sturmtief hat auch zur Absage des Mannschafts-Wettbewerbs bei den deutschen Skisprung-Meisterschaften in Oberwiesenthal geführt. Die Veranstalter konnten angesichts der Vorhersagen keinen sicheren Wettkampf garantieren.

Wetterdienst warnt

Ein Ende des Sturms ist erst heute Abend in Sicht. Laut der amtlichen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes können orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 km/h und 115 km/h bis voraussichtlich 20 Uhr auftreten. Am Nachmittag werden neben Böen Schauer und Gewitter erwartet. Am Freitag soll der Wind deutlich schwächer werden.

Der Deutsche Wetterdienst warnte davor, bei Regen unter alten oder angegriffenen Bäumen Schutz zu suchen. Durch das Laub, das noch viele Bäume tragen, seien sie windanfälliger und es könnten Äste brechen. Die Polizei mahnte die Verkehrsteilnehmer, besonders vorsichtig zu fahren.