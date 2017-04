Ernährungstrends Mein Essen hat Superkräfte!

Superfood klingt wie ein Versprechen. Dahinter verbergen sich Samen, Beeren, Algen und Co. Sie sollen besonders reich an Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen sein. Und das lassen sich die Anbieter teuer bezahlen. Doch was steckt wirklich in Chia-Samen, Goji-Beeren und Co.? Und gibt es regionale Alternativen?

von Friederike Schicht