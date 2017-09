Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch fordert, dass über Selbstmord und und solche Versuche offen gesprochen werden muss. Anlässlich des heutigen Internationalen Tages der Suizidprävention sagte sie, Suizidversuche dürften in der Öffentlichkeit nicht tabuisiert oder als Schwäche oder "Verrücktheit" verunglimpft werden. Wenn offener darüber gesprochen werde, öffne das den Weg zu besserer Prävention. Angehörige von Suizidopfern würden zur Risikogruppe.

Bildrechte: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Anlässlich des Welttages zeigt das Sozialministerium die Wanderausstellung "Keine Trauer wie jede andere - Hinterbliebene nach Suizid". Sie rückt die Angehörigen in den Blickpunkt. Klepsch erklärte dazu: "Der Suizid eines Angehörigen erschüttert das Weltbild der Hinterbliebenen, das Vertrauen in die Welt in viel stärkerem Maße als es bei anderen Todesursachen der Fall ist."