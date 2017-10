Zur Feierstunde am Tag der Deutschen Einheit im Sächsischen Landtag hat Landtagspräsident Matthias Rößler Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel geübt. Rößler nahm in seiner Rede Bezug auf die Ergebnisse der Bundestagswahl und den Erfolg der AfD. Er sprach von "Protest an der Wahlurne". Rößler sagte: "Wir müssen Wahlergebnis und Sorgen der Bürger sehr ernst nehmen, Mängel und Fehler eingestehen."