Es ist eine der häufigsten Volkskrankheiten: Rückenschmerzen. Jeder Zweite in Deutschland ist davon betroffen. Am "Tag der Rückengesundheit" wollen wir nachfragen, was die größten Rückenfallen sind, die uns im Alltag begegnen. Roman Rietzschel vom Reha-Zentrum in Dresden-Strehlen weiß, wie man Rückenschmerzen effektiv entgegenwirken kann. Sachsenradio- Moderatorin Heike Leschner hat mit ihm gesprochen. Der Therapeut sagt: "Es ist wie beim Auto, wenn die Spur stimmt, dann geht’s dem Menschen auch gut. Wir müssen aktiv werden."