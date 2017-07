Sachsen will ein neues Förderprogramm starten, das sich speziell an Familien und Alleinerziehende richtet, die schon längere Zeit auf Hartz IV angewiesen sind. Das Projekt des Wirtschaftsministeriums mit dem Titel "Tandem" soll am Donnerstag offiziell vorgestellt werden. Der Entwurf liegt MDR SACHSEN vor.

Mindestens eine erwerbsfähige Person soll im Rahmen der "Tandem"-Unterstützung in ein nachhaltiges Beschäftigungsverhältnis vermittelt werden. Ferner stehen die Kinder beziehungsweise Jugendliche im Fokus von "Tandem". Sie sollen gezielt gefördert werden, insbesondere ihre Bildungskompetenzen. Lernförderung, aber auch kreative, musische oder Am Donnerstag sollen Details des Projekts vorgestellt werden.



Nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes leben in Sachsen 80.000 Kinder und Jugendliche in Familien oder Elternteilen, die auf Hartz IV angewiesen sind. Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach begrüßte in der "Leipziger Volkszeitung das Programm. Damit könnten "Karrieren als Hartzer" vermieden oder beendet werden. Zugleich sorge die Bündelung von Kompetenzen als Wegweiser durch den Förder-Dschungel, schreibt die Zeitung.