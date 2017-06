Hintergrund der angespannten Finanzlage vieler Rettungsdienste ist die Vergabepolitik. Trotz eines EU-Beschlusses, Rettungsdienste nicht mehr per Ausschreibungsverfahren zu suchen, wird dies in Sachsen und Bayern weiterhin getan. Die Landkreise erteilten danach den Zuschlag streng nach Wirtschaftlichkeit, so der Linken-Landtagsabgeordnete Mirko Schulze. "Daher setzen Anbieter von Rettungsdiensten ihre Aufwendungen möglichst niedrig an, um die Ausschreibungsverfahren zu gewinnen. Im Landkreis Meißen konnte das Rote Kreuz seine Leistungen aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr erfüllen und hängt nunmehr am Tropf des Landratsamtes."