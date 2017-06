Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat keine Einigung gebracht. Das Angebot der Arbeitgeber könne nicht akzeptiert werden, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago am Freitag in Leipzig. Diese hätten höhere Entgelte in zwei Stufen geboten. Ab dem 1. August 2017 sollte es demnach nach zwei Nullmonaten 1,5 Prozent mehr und ab dem 1. Juni 2018 noch einmal ein Prozent mehr Geld geben. Außerdem sei eine Einmalzahlung von 150 Euro geboten worden. Verdi fordert sechs Prozent mehr Geld. Dabei sollen die Tarifverträge für alle gelten.

Die Arbeitgeber zeigten sich enttäuscht darüber, dass seitens der Gewerkschaft das Angebot als völlig unzureichend gewertet wurde. Beide Seiten hätten sich auf die Fortsetzung der Verhandlungen am 3. Juli geeinigt, so der Handelsverband Mitteldeutschland. Die Branche beschäftigt in den drei Ländern etwa 260.000 Mitarbeiter. Nach Angaben von Verdi werden derzeit nur 25 Prozent von ihnen nach dem Branchentarifvertrag bezahlt. In anderen Bundesländern, beispielsweise in Baden-Württemberg, laufen ebenfalls Tarifverhandlungen. Bislang wurde kein Durchbruch erzielt.