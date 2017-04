Im ehemaligen Steinbruch in Kamenz ist ein 58 Jahre alter Taucher ums Leben gekommen. Der Mann war nach einem Tauchgang am Sonnabendvormittag nicht wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, gelang es drei Sporttauchern, den leblosen Körper in einer Tiefe zwischen 50 und 60 Metern zu finden und nach oben zu bringen. Die Männer von Vereinen aus Kubschütz und Zittau hatten der Polizei ihre Hilfe angeboten.