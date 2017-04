Anti-Terror-Einsatz Borsdorf Terror-Verdächtiger plante Anschlag auf russische Botschaft

Nach dem Anti-Terror-Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Borsdorf sind viele Fragen offen. Klar ist aber, dass der Mann die russische Botschaft in Berlin im Visier hatte. Dies gaben Ermittler in Dresden bekannt. Der 24-Jährige soll auch für die Bombendrohung auf eine Schule verantwortlich sein.