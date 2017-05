Bundespolizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Bahn haben in der Nacht zum Mittwoch am Leipziger Hauptbahnhof den Terrorernstfall geprobt. Das Szenenario hieß: Ein Terrorist hat sich am Hauptbahnhof in die Luft gesprengt. Weitere bewaffnete Attentäter halten sich im Gebäude auf und schießen auf Passanten. Rund 500 Beamte waren bei der Übung im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Schülern der Bundespolizei, von denen etwa 200 als Opfer des Terrorangriffs agierten.