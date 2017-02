Der junge Syrer, der von einem Spezialeinsatzkommando des sächsischen Landeskriminalamtes in Chemnitz abgeholt wurde, befindet sich vorerst hinter Gittern. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, erwirkte die Bundesanwaltschaft am Donnerstagabend beim Ermittlungsrichter einen Haftbefehl. Die Untersuchungshaft sei umgehend in Vollzug gesetzt worden.

Verdacht auf terroristische Vergangenheit

Im Haftbefehl wird der 24-Jährige beschuldigt, sich Anfang 2014 in Syrien der terroristischen Vereinigung "Jabhat al-Nusra" angeschlossen zu haben. Er soll eine militärische Ausbildung absolviert und den Umgang mit verschiedenen Waffen erlernt haben. Anschließend sei er in der Provinz Idlib an einem Kontrollpunkt der Vereinigung zum Wachdienst herangezogen worden. Zudem wird ihm vorgeworfen, im Laufe des Jahres 2014 als Mitglied einer Kampfgruppe an mehreren Kampfeinsätzen gegen syrische Regierungstruppen teilgenommen zu haben und an der Entführung von Journalisten beteiligt gewesen zu sein.

Der Terrorverdächtige hatte sich am Mittwoch selbst den Behörden gestellt. Am Donnerstagnachmittag wurde er im Auftrag des Generalbundesanwalts nach Karlsruhe gebracht.

Kein Bezug zu al-Bakr und Einsatz vom Montag