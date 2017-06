Knapp zwei Monate nach seiner Festnahme in einer Flüchtlinsgunterkunft in Borsdorf im Landkreis Leipzig haben die sächsischen Behörden einen marokkanischen Terrorverdächtigen abgeschoben. Der 24-Jährige, der einen Anschlag auf die russische Botschaft in Berlin geplant haben soll, sei am Freitagabend via Frankfurt in seine Heimat geflogen worden, teilte das Innenministerium in Dresden am Sonnabend mit. Er befand sich seit dem 21. April in Abschiebehaft.