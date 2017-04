Der Chemnitzer Energieversorger "Eins" testet weiter die Beleuchtung des 302 Meter hohen Schornsteins seines Heizkraftwerks. Am Donnerstag soll gegen 20:30 Uhr der gelbgrüne Bereich beleuchtet werden. Am 19. April zur gleichen Zeit wird die Beleuchtung bis zu einer Höhe von 165 Metern getestet.

Der von den Einheimischen auch "Lulatsch" genannte Schornstein wurde bei seiner 3,1 Millionen Euro teuren Sanierung abschnittsweise in unterschiedlichen Farben gestrichen. Damit das höchste Bauwerk von Chemnitz auch nachts einen bunten Akzent in der Stadt setzt, wird schon seit März eine farbige Beleuchtung getestet. Da das bisherige Ergebnis das Unternehmen noch nicht zufriedengestellt hat, wird weiter probiert. Die endgültige Beleuchtung soll noch in diesem Jahr installiert werden.