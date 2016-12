Die textile Revolution ist eng mit dem Wort "Cor" - das steht in Latein für Seele - verknüpft. Denn bei dem neuen Verfahren werden um einen Kernfaden, der sozusagen als Seele fungiert, andere Fasern angelagert. Damit entstehen glatte Garne und Stoffe. "Es können verschiedenste Materialien auf den Kern aufgebracht werden. Das reicht von Naturfasern bis zu Synthetik, so dass sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten ergeben", sagt der geschäftsführende Gesellschafter Andreas von Bismarck.

Nach Angaben des Geschäftsführers gibt es weltweit nur einen Konkurrenten, der einen ähnlichen Prozess entwickelt hat. Dieser sei aber nur auf einen Typ Großrundstrickmaschine zugeschnitten und könne auch kein Elasthan verarbeiten. Dagegen sei die Chemnitzer Technologie mit allen Anlagen kombinierbar. "So können Interessenten ihren vorhandenen Maschinenpark weiter nutzen", sagt von Bismarck. Terrot ist mit Textilherstellern im In- und Ausland im Gespräch. Je nach Resonanz, könne auch über eine eigene Stoff-Fertigung nachgedacht werden. "Wir investieren aber mit Augenmaß", sagt von Bismarck.

Terrot verkauft seine Großrundstrickmaschinen in die ganze Welt. Hauptabsatzmärkte sind die Türkei sowie asiatische Länder. Das Unternehmen beschäftigt in Chemnitz und bei seiner italienischen Tochter insgesamt 310 Mitarbeiter. Die Sachsen hatten den italienischen Textilmaschinenbauer Pilotelli 2014 gekauft. Die Geschäfte laufen an beiden Standorten gut. Allein in Chemnitz wird im laufenden Geschäftsjahr ein Umsatz von knapp 50 Millionen Euro angepeilt. Das sind rund zehn Prozent mehr als 2015.