Thomas Locher - neuer Rektor der HGB Leipzig Bildrechte: Erich Malter

Thomas Locher wurde 1956 in Munderkingen geboren. Er studierte an der Universität Stuttgart (1981-1985) und an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (1979-1985). Locher lehrte auch selbst: International an Kunstakademien, Fachhochschulen und Universitäten, unter anderem an der Technischen Universität Wien und der Dänischen Kunstakademie Kopenhagen.



Als Künstler stellte Locher weltweit aus. Seine Arbeiten sind heute in großen öffentlichen Sammlungen zu sehen, etwa im Museum of Modern Art in New York, in der Grafischen Sammlung Albertina Wien oder Vancouver Art Gallery.