Die Gewerkschaft der Polizei in Thüringen sieht personelle Probleme beim geplanten gemeinsamen Gefängnis mit Sachsen in Zwickau. Die Justizvollzugsanstalt soll 2020 in Betrieb gehen und in Thüringen die Gefängnisse in Gera und Hohenleuben ersetzen. Der Landeschef der Gewerkschaft, Kai Christ, sagte MDR THÜRINGEN am Montag, viele der Bediensteten in diesen Gefängnissen wollten nicht nach Sachsen wechseln, sondern Thüringer Beamte bleiben. Dies habe er von Betroffenen erfahren. Sie fürchteten unter anderem, dass Sachsen sie auch an anderen Orten einsetzen könnte - womöglich weit weg von Thüringen. Auch ein Wechsel in andere Thüringer Gefängnisse sei wegen der Entfernungen schwierig, wenn der Beamte nicht umziehen wolle.