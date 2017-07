Pendler, die Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr nutzen, müssen ab 1. August in vielen Regionen für Tickets wieder einmal tiefer in die Tasche greifen. Die Verkehrsverbünde Oberelbe (VVO), Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) sowie der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) heben die Preise für ausgewählte Fahrscheine an. Als Gründe werden unter anderem steigende Personalkosten auch in Subunternehmen genannt. Zugleich wirkten sich höhere Werkstattkosten und höhere Kosten für die Neubeschaffung von Fahrzeugen aus.



Beim VVO müssen insbesondere Stammkunden mit Wochen-, Monats- und Abo-Monatskarten, 9-Uhr- und 9-Uhr-Abo-Monatskarten mehr zahlen. Klassische Jahreskarten mit Gültigkeit von Januar bis Dezember entfallen. Die Fahrgäste können nach Angaben des VVO stattdessen jederzeit ein Ticket für die kommenden 12 Monate erwerben - mit 15 Prozent Rabatt im Vergleich zu einfachen Monatskarten. Der bisher gewährte hohe Rabatt bei Sofortzahlung entfalle, hieß es. Für Gelegenheitsfahrer ändert sich hingegen nichts: Einzel- und Tageskarten werden nicht teurer. Das sei eine bewusste Entscheidung, um diese nicht zu verschrecken und vielleicht als dauerhafte Fahrgäste gewinnen zu können, hieß es.