Das Sturmtief "Egon" ist aus Sachsen abgezogen. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios gelangt nun kältere Meeresluft nach Sachsen. Damit muss auch in tieferen Lagen mit Schneeschauern und im Gebirge mit längeren Schneefällen gerechnet werden. Auf Sachsens Straßen gibt es damit weiter Behinderung. Im Erzgebirge und im Vogtland sind einige Verbindungsstraßen wegen Schneeglätte und Verwehungen gesperrt. Auf schneeglatten Straßen stellten sich Lastwagen quer. Die Polizeidirektion Chemnitz teilte mit, durch den Sturm in der vergangenen Nacht seien einzelne Bäume umgestürzt. Sie seien jedoch schnell von den Fahrbahnen geräumt worden.

Das Technische Hilfswerk war auf der B174 bis in die Nacht im Dauereinsatz. Dort blockierten Lastwagen die Straße. THW-Einsatzleiter Alexander Haase vom Ortsverband Annaberg riet Autofahrern, Decken und Getränke mitnehmen sowie stets auf einen möglichst vollen Kraftstofftank zu achten. Unnötige Fahrten sollten unterbleiben .



Das Sturmtief "Egon" hatte gestern nicht nur zu Problemen auf den Straßen geführt, sondern auch im Bahn- und Flugverkehr. So drosselten die Erzgebirgs- und die Vogtlandbahn ihre Geschwindigkeit. Auf den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden konnten Maschinen nicht starten und landen. In Chemnitz wurden Märkte abgesagt.