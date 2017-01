Sturm und Schneeverwehungen auf dem Fichtelberg. Bildrechte: MDR/Matthias Barth

Das Sturmtief "Egon" fegt mit hohen Windgeschwindigkeiten über Sachsen. Auf der Wetterwarte des Fichtelbergs wurde kurz nach 6 Uhr eine Windspitze von 149 Kilometer pro Stunde gemessen. Das entspricht Windstärke 12. Wie sich das Tief im Laufe des Tages entwickelt, können die Meteorologen nicht genau vorhersagen.

Wegen der orkanartigen Sturmböen, die auch über das Vogtland fegen, muss die Vogtlandbahn auf allen Linien langsamer fahren. Die Höchstgeschwindigkeit der Züge wurde auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt, wodurch es zu Verspätungen kommen kann. "Die Sicherheit unserer Fahrgäste geht vor Pünktlichkeit", erklärt ein Sprecher der Vogtlandbahn.

Symbolfoto Bildrechte: dpa Tief "Egon" beeinträchtigt auch den Flugverkehr in Sachsen. Bislang sind bis Mittag die Flüge von und nach Frankfurt sowohl am Flughafen Leipzig/Halle wie auch in Dresden gestrichen. Wie Sprecher Christian Adler dem MDR mitteilte, sollten Reisende aufgrund der Wettervorhersage heute mit weiteren Ausfällen und Verspätungen rechnen. Informationen über gestrichene Verbindungen finden Fluggäste auf den Flugtafeln der Flughäfen sowie bei den Airlines.

Nach Angaben der Vogtlandbahn ist auf der Sachsen-Franken-Magistrale der Abschnitte Hohenstein-Ernstthal - St. Egidien wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Es wurde ein Busnotverkehr eingerichtet. Die Strecke Mehltheuer - Syrau ist inzwischen wieder frei. Auch im Fernverkehr muss mit Verspätungen auf den ICE-Strecken gerechnet werden. Die Züge dürfen wegen der heftigen Windböen nicht mit Höchstgeschwindigkeit fahren.

Angesichts der von Meteorologen angekündigten Warnungen vor Schnee und Sturm fühlt sich der der Landkreis Görlitz gut gerüstet. Zurzeit sind in den Lagern noch 2.140 Tonnen Streusalz vorhanden, weitere 750 Tonnen sollen hinzukommen. Die Straßenmeistereien betreuen mit rund 116 Mitarbeitern mehr als 1.200 Kilometer Straßen. Wie Sprecherin Marina Michel mitteilte, werden die vier Straßenmeisterein zudem von jeweils fünf privaten Firmen unterstützt.

Aus Sichheitsgründen sind in den Skigebieten im Erzgebirge und Vogtland einige Lifte geschlossen. Auch die Fichtelberg-Schwebebahn stellt heute den Betrieb ein. Zudem ist beispielsweise die Loipe in Erlbach gesperrt und in Klingethal wird von der Nutzung abgeraten. Abhängig von der Wetterentwicklung könnten einige Lifte im Tagesverlauf wieder geöffnet werden.

Die Feuerwehr ist wegen umgestürzter Bäume in der Region Zwickau derzeit im Dauereinsatz. So droht unter anderem in Rodewisch ein Baum auf die B169 zu fallen. Die Bundesstraße wurde Informationen der Rettungsleitstelle sicherheitshalber voll gesperrt.