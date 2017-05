Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0 und Roboter gelten als Schlagworte unserer Zukunft. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sieht in der Digitalisierung eine Revolution, die für Ostdeutschland enorme Chancen bietet. "Wir werden jetzt im 21. Jahrhundert völlig neue Branchen und völlig neue Unternehmen sehen, die sich auf den neuen Märkten mit ihren neuen Produkten entwickeln", sagte Tiefensee bei MDR SACHSEN in der Sendung "Dienstags diekt". Enormes Potenzial würden hier die großen Forschungsverbünde bieten, die in allen neuen Bundesländern entstanden sind. Bereits in den vergangenen Jahren seien in deren Umfeld zudem Unternehmen mit großem Entwicklungspotenzial gegründet worden.

Wichtig sei es jedoch, rechtzeitig auf den Wandel zu reagieren. "Viele können sich noch gar nicht ausmalen, was unter den Stichworten Digitalisierung sowie Industrie- und Wirtschaft 4.0 auf uns zukommt", sagte der Politiker. "Wir sind heftig dabei, in der Wirtschaft und Politik, diese Revolution die auf uns zukommt, zu gestalten und Rahmenbedingungen zu schaffen." Das sei essentiell, damit die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben.

Mechatroniker installieren einen Roboter in der neuen Karosseriefertigung des Sportwagenbauers Porsche in Leipzig.

Mechatroniker installieren einen Roboter in der neuen Karosseriefertigung des Sportwagenbauers Porsche in Leipzig.

Mechatroniker installieren einen Roboter in der neuen Karosseriefertigung des Sportwagenbauers Porsche in Leipzig. Bildrechte: dpa

Der Wirtschaftsminister warnt davor, die Augen vor den neuen Technologien zu verschließen. "Wer heute nicht an Innovation denkt und sich den aktuellen Entwicklungen stellt, der braucht sich nicht wundern, wenn er im Wettbewerb zurückfällt", sagte Tiefensee. "Wir haben Studien auf dem Tisch liegen, die zeigen, dass eine Vielzahl von Arbeitsplätzen durch den Computer, Roboter, durch künstliche Intelligenz und Algorithmen substituiert werden." Gleichzeitig entstünden jedoch auch neue Formen der Arbeit. Gerade für die Ostdeutschen liege eine Chance darin, weil sie durch die Erfahrungen der Wiedervereinung in der Lage sind, sich schneller anzupassen.

Gut 25 Jahre nach der Wiedervereinigung liegen die neuen Bundesländer wirtschaftlich noch immer zurück. "Wir sind in Ostdeutschland noch immer nicht in der Lage, die Wertschöpfung zu generieren, die wir bräuchten, um auf eigenen Beinen zu stehen", erklärte Tiefensee. Grund seien besonders viele kleine Betriebe, die stark abhängig von den Schwankungen der Auftragslage seien. Zudem sei die Forschungs- und Entwicklungskapazität mit hochdotierten Arbeitsplätzen in den ostdeutschen Unternehmen "deutlich geringer" als in Westdeutschland. "Wir haben viel zu wenige große Betriebe, nicht ein einziges DAX-Unternehmen sitzt in Ostdeutschland", sagte Tiefensee. Sollten sich die Prognosen des Ministers bewahrheiten, könnte sich dies in Zukunft ändern.