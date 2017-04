Am Donnerstag findet im Görlitzer Werk die nächste turnusmäßige Betriebsversammlung statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Sicherheitsthemen. "Es wird aber auch Informationen zu aktuellen Projekten geben", kündigt Bombardier-Sprecher Andreas Dienemann an. Deutschlandchef Michael Fohrer wird vor der Belegschaft sprechen. "Er wird aber keine Neuigkeiten zum Standort Görlitz verkünden. Die Gespräche zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat zur Neuausrichtung des Werkes laufen noch", dämpft Dienemann im Gespräch mit MDR SACHSEN die Erwartungen.

Mitten in die Umstrukturierung des Unternehmens platzte vor zwei Wochen eine weitere Nachricht. Danach wollen Bombardier und Siemens ihre Zugsparten zusammenlegen. Bislang gibt es keine offizielle Bestätigung beider Konzerne. Für Jan Otto käme so eine Fusion nicht ganz ungelegen. "Wir jubeln nicht darüber, lehnen eine mögliche Fusion aber auch nicht ab, sondern würden sie als Gewerkschaft begleiten", sagt er. Ob sich auf der Betriebsversammlung der Deutschlandchef zu den Gerüchten äußert, ist für Otto eher unwahrscheinlich. "Wenn Verhandlungen zwischen Siemens und Bombardier laufen, dann ganz oben an der Konzernspitze in Kanada und nicht mit dem Management in Deutschland", so der Gewerkschafter.