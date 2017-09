Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich will den Rechtsruck in der CDU.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich will den Rechtsruck in der CDU. Bildrechte: dpa

Merkel und Tillich bei einem Wahlkampfauftritt in Annaberg-Buchholz. Bildrechte: dpa

Für Merkel sind die AfD-Erfolge eine Folge der Verunsicherung vieler Menschen: "Ich glaube, es sind zum Teil Verlustängste, man hat sich sehr viel aufgebaut, man hat viele Umbrüche in der eigenen Biografie erlebt", sagte die Kanzlerin in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Das sei kein ostdeutsches Problem: "Wir sehen solche Sorgen vor der Globalisierung, vor der Anonymität, vor schlechterer Versorgung im Grunde auch in den alten Ländern." Ihre Aufgabe nach der Wahl sei es, Probleme zu lösen und Menschen wieder zum Zuhören zu bringen, so die Kanzlerin.